Oceania 2: Dwayne Johnson in trattative per interpretare ancora una volta Maui

09/02/2024

È fresca come non mai la notizia, rilanciata dal CEO della Disney Bob Iger, di voler portare nelle sale Oceania con un secondo capitolo tutto da scoprire. Il progetto è partito quindi bisogna monitorare tutte le evoluzioni che ci saranno e che verranno annunciate. Una di queste potrebbe riguardare il ritorno di Dwayne “The Rock” Johnson che nel film originale aveva prestato la voce al semidio Maui. L’attore è entrato ufficialmente in trattative con la Disney per riprendere questo iconico personaggio, così come è stato riportato da Deadline.



Restando sul tema cast, non è da escludere il ritorno anche di Auli’i Cravalho, ovvero la protagonista del primo film. Al momento anche l’attrice è in trattative ma non è così vicina come lo è invece Johnson.



Oceania 2, che arriverà il prossimo novembre nelle sale, sarà diretto da Dave Derrick Jr. e non è da confondere con il live-action di Oceania, sempre con protagonista The Rock, in programma per il 2025.