Joel Kinnaman e Cara Jade Myers reciteranno nel thriller Ice Fall

09/02/2024 |

Joel Kinnaman e Cara Jade Myers sono entrati a far parte del cast di Ice Fall. Il thriller movie sarà diretto da Stefan Ruzowitzky, il regista de Il falsario - Operazione Bernhard, che lavorerà su una sceneggiatura curata da George Mahaffey.

La produzione di Ice Fall partirà il prossimo Marzo in Europa. La notizia è stata riportata da Deadline.



Il film sarà prodotto da Arclight Films, Top Film, Addam Bramich, Ryan Hamilton e Rob Van Norden. Top Film si occuperà anche di finanziare l'opera.



La storia segue un giovane guardiacaccia indigeno che arresta un famigerato bracconiere solo per scoprire che il bracconiere stesso conosce la posizione di un aereo, schiantatosi in un lago ghiacciato, che trasportava milioni di dollari.Quando un gruppo di criminali e poliziotti corrotti viene avvisato della posizione del bracconiere, il guardiano e l'uomo si uniranno nel tentativo di sopravvivere e lo dovranno fare passando per il lago ma prima dello scioglimento del ghiaccio.



Kinnaman ha recitato lo scorso anno in Silent Night - Il Silenzio della Vendetta mentre la Myers ha avuto una parte in Killers of the Flower Moon.