Famous: Zac Efron reciterà nella pellicola diretta da Jody Hill

09/02/2024 |

Zac Efron, nel suo ultimo impegno cinematografico, ha scelto di interpretare Kevin Von Erich, portando sul grande schermo la storia di un wrestler appartenente ad una delle famiglie che hanno fatto la storia del settore. Il film, The Warrior – The Iron Claw, è stato diretto da Sean Durkin ed ha portato l’attore a modificare il proprio corpo per renderlo simile a quello dell'ex lottatore.



Nel frattempo Efron ha inserito in agenda un nuovo impegno cinematografico: la star reciterà infatti in Famous, pellicola che sarà diretta da Jody Hill e che sarà prodotta da Sam Esmail.



Il film sarà l’adattamento del romanzo del New York Times, scritto da Blake Crouch e vedrà Zac Efron interpretare entrambi i protagonisti: da una parte lo vedremo calarsi nel ruolo del rubacuori di Hollywood James Jansen, dall’altra sarà invece Lance Dunkquist il suo ammiratore numero uno. La storia segue Lance Dunkquist, che dal punto di vista fisico ha un particolare destinato a cambiargli la vita: ha il volto di una star del cinema. E non una star del cinema qualsiasi: Lance è l'immagine sputata di un'icona di Hollywood, James Jansen. Lance sta per recarsi a Los Angeles per realizzare il suo sogno: diventare famoso a tutti i costi.



Come specificato da Deadline, che ha riportato la notizia, il film è adattato per il grande schermo da Chad Hodge.