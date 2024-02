Box Office Italia: Povere Creature mantiene il primo posto

News





12/02/2024 |

Sono passate tre settimane dall’uscita nelle sale di Povere Creature! di Yorgos Lanthimos e il film ha mantenuto il primo posto della classifica incassando 1.124.255 euro e superando i sei milioni complessivi. Alle sue spalle sono stati confermati Tutti Tranne Te di Will Gluck (1.008.145 euro) e la commedia Italiana I Soliti Idioti 3 - Il Ritorno con Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio che hanno portato via 378.016 euro. Parlando di new entry ecco spuntare in quarta posizione Sansone e Margot - Due Cuccioli all’Opera, film animato di Vasiliy Rovenskiy che ha esordito incassando 335.258 euro. Al quinto e al sesto posto, infine, troviamo Perfect Days di Wim Wenders (330.420 euro) e The Holdovers - Lezioni di Vita di Alexander Payne (248.504 euro).