Box Office USA: Argylle continua al primo posto

12/02/2024 |

Dopo due settimane dalla sua uscita nelle sale, Argylle - La Super Spia ha mantenuto la prima posizione della classifica box office americana. L’opera di Matthew Vaughn ha incassato 6.500.000 dollari, sfiorando i 30 complessivi. Ed il film ha resistito all’arrivo nelle sale di Lisa Frankenstein diretto da Zelda Williams che ha portato via 3.800.000 dollari al suo esordio. Stabile, invece, al terzo posto The Beekeeper di David Ayer (3.469.404 dollari) mentre un gradino più in basso è scivolata dal secondo posto la serie The Chosen (3.153.495 dollari). Chiudiamo la classifica con il quinto e il sesto posto dove troviamo Wonka di Paul King (3.125.000 dollari) e Il Volo di Benjamin Renner e Guylo Homsy (3.020.000 dollari).