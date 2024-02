Back To Black: il trailer ufficiale italiano

News





12/02/2024 |

La Universal Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale italiano di Back To Black, film che racconterà parte della vita di Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela. A dirigere il biopic è Sam Taylor-Johnson che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Matt Greenhalgh.



Nel cast della pellicola sono presenti Eddie Marsan, Jack O'Connell, Lesley Manville, Ansu Kabia e Bronson Webb.



In Italia il film arriverà a partire dal 18 aprile.



Sinossi:

Back to Black è uno sguardo inedito sulla rapida ascesa di Amy Winehouse e sulla pubblicazione del suo rivoluzionario album Back to Black. Raccontato dal punto di vista di Amy, il film è uno sguardo senza veli sulla donna dietro il fenomeno e sulla relazione che ha ispirato uno degli album più leggendari di tutti i tempi.