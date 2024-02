Hit Man: il teaser trailer italiano del film di Richard Linklater è in rete

News





12/02/2024 |

Dalla BimDistribuzione ecco il primo antipasto di Hit Man, la pellicola che segna il ritorno nelle sala di Richard Linklater. Il regista, candidato al Premio Oscar e vincitore del Golden Globe, ha lavorato con la protagonista Glen Powell e con Adria Arjona.



Scritto a quattro mani da Linklater e Powell, qui anche co-produttori, il film è ispirato all'incredibile storia vera di Gary Johnson.



Esilarante, sexy, intelligente, romantico, con una regia e una sceneggiatura che la critica ha definito da applausi, Hit Man ha sorpreso e conquistato l'ultima Mostra del Cinema di Venezia e arriverà in Italia, in sala, dal 30 maggio con BiM Distribuzione.



Sinossi:

Gary Johnson (Glen Powell) è un professore di psicologia un po’ impacciato, che vive con i suoi gatti e collabora sotto copertura per il dipartimento di polizia di New Orleans. Quando gli viene chiesto di fingersi un killer per sventare possibili omicidi e incastrare i mandanti, si rivela incredibilmente abile, grazie anche ai camaleontici travestimenti di cui è capace. La sua doppia e solida identità viene messa in crisi dall’affascinante Madison (Adria Arjona), che gli commissiona l'uccisione del marito. Tra i due nasce una relazione che ribalterà ruoli e certezze in un travolgente e intenso mix di situazioni comiche, bollenti e pericolose...