Il Treno dei Bambini: il teaser trailer del film di Cristina Comencini

News





12/02/2024 |

A quattro anni di distanza da Tornare, Cristina Comencini è pronta per mostrare la sua nuova fatica cinematografica. La regista ha infatti diretto Il Treno dei Bambini, pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Viola Ardone.



Il film è una produzione Palomar con il sostegno di Emilia Romagna Film Commissione e sarà distribuito da Netflix. La compagnia non ha ancora rilasciato la data di uscita sulla piattaforma.



Il cast comprende Barbara Ronchi, Serena Rossi, Christian Cervone, Francesco Di Leva, Antonia Truppo, Monica Nappo, Stefano Accorsi.



Sinossi del romanzo:

1946. Amerigo ha sette anni e non si è mai allontanato da Napoli e da sua madre Antonietta. Il suo mondo, fatto di strada e povertà, però sta per cambiare. A bordo di uno dei "treni della felicità" passerà l'inverno al nord, dove una giovane donna, Derna, lo accoglierà e si prenderà cura di lui. Accanto a lei Amerigo acquista una consapevolezza che lo porta ad una scelta dolorosa che cambierà per sempre la sua vita. Gli serviranno molti anni per scoprire la verità: chi ti ama non ti trattiene, ma ti lascia andare.