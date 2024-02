Deadpool e Wolverine: ecco i due eroi nellatteso trailer Marvel!

News





12/02/2024 |

Il terzo capitolo di Deadpool è uno dei film più attesi di questo 2024. E se le prime due pellicole hanno superato i 780 milioni di dollari complessivi di incasso al botteghino, il terzo non vuole essere da meno e si presenta con una grande novità: la presenza di Wolverine.

Nel teaser trailer del film, rilasciato dalla Marvel, vediamo Wade Wilson portato via dalla Time Variance Authority con un obiettivo: portarlo nel loro quartier generale e affidargli una delicata missione in grado di cambiare il corso degli eventi ma anche lo status di Deadpool come eroe.



La particolarità del trailer ci porta a vivere una sorta di realtà extra cinematografica, con chiari riferimenti alla Disney, alla Marvel e ad altri eroi della storia della compagnia. Nella parte finale del trailer ecco l’arrivo di Wolverine, che non si vede nella sua interezza ma con l’ombra pronta a svelare i suoi artigli ed un piccolo frame che sottolinea il colore giallo e blu del suo costume.



Deadpool e Wolverine è diretto da Shawn Levy e vede protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Recitano nel film, inoltre, Matthew Macfadyen, Morena Baccarin, Emma Corin, Hugh Jackman, Brianna Hildebrand, Rob Delaney e Karan Soni.



L’uscita è prevista per il 24 luglio.