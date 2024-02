Twisters: il trailer italiano è in rete!

News





13/02/2024 |

A partire dalla prossima estate arriverà nelle sale italiane Twisters, una nuova versione del blockbuster del 1996 ambientato nei giorni nostri. Il film è diretto dal regista e sceneggiatore candidato all’Oscar® Lee Isaac Chung e vede protagonisti la candidata ai Golden Globe, Daisy Edgar-Jones e Glen Powell. Nel cast troviamo anche Anthony Ramos nel ruolo di Javi, David Corenswet, Brandon Perea nei panni di Nope, Sasha Lane, Daryl McCormack, Kiernan Shipka, Nik Dodani e la vincitrice del Golden Globe, Maura Tierney.



Twisters, sviluppato dalla Amblin Entertainmen, è prodotto dal candidato all’Oscar®, Frank Marshalle da Patrick Crowley. La sceneggiatura è stata curata da Mark L. Smith.



L'uscita è prevista per il 17 luglio.



Sinossi:

Daisy Edgar-Jones veste i panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di uragani segnata dall’incontro devastante con un tornado durante i suoi anni al college. Kate, che ora studia i percorsi degli uragani al riparo nel suo ufficio di New York City, viene spinta a tornare in campo dal suo amico Javi per testare un innovativo sistema di tracciamento. Il suo percorso incrocia quello di Tyler Owens (Powell), un'affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo: più sono pericolose, meglio è!

Con l'intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro rispettive squadre si ritrovano sulla traiettoria di molteplici sistemi temporaleschi che convergono sull'Oklahoma centrale e che metteranno a dura prova la loro sopravvivenza.