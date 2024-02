Karate Kid: arrivano novità sul cast del film con Jackie Chan

News

13/02/2024 |

Lo scorso novembre è stata annunciata la nascita di un nuovo progetto cinematografico legato a Karate Kid. La Sony Pictures ha dunque deciso di sviluppare un altro film con Jackie Chan e Ralph Macchio al centro della scena, pronti a riprendere i ruoli conosciuti nei capitoli passati. A distanza di tre mesi dall’annuncio sono arrivate ulteriori novità legate al cast con Ben Wang che è stato ingaggiato per un ruolo non specificato.



I dettagli legati alla trama non sono stati svelati, le prime indiscrezioni raccontano che la pellicola sarà ambientata sulla costa orientale e vedrà al centro della scena un ragazzo di origini cinesi che ritroverà se stesso grazie alle arti marziali e all’aiuto del suo maestro.



La regia di Karate Kid è stata affidata a Jonathan Entwistle, al debutto dietro la macchina da presa per una pellicola cinematografica. Rob Lieber ha invece curato la sceneggiatura. La produzione è affidata a Karen Rosenfelt con l’uscita prevista per il 13 dicembre 2024.