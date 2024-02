Smile: anche Dylan Gelula reciterà nel secondo capitolo

News





13/02/2024 |

Continuano ad arrivare notizie per quanto riguarda il secondo capitolo di Smile. All'interno della pellicola, infatti, reciterà anche Dylan Gelula, attrice che ultimamente abbiamo visto in Dream Scenario, pellicola con protagonista Nicolas Cage. A riportare la notizia è stato il portale Deadline.



L'attrice si unisce così ad un cast che sta prendendo sempre più forma e che vede al suo interno anche Naomi Scott, Lukas Gage, Kyle Gallner e Rosemarie DeWitt.



Smile è un horror movie che ha visto il debutto dietro la macchina da presa di Parker Finn, un progetto cinematografico che ha ottenuto un grande successo. Dopo aver debuttato, infatti, su Paramount+, il film è arrivato nelle sale dove ha incassato la bellezza di 217 milioni di dollari in tutto il mondo. La trama e il ruolo che avranno gli attori non sono stati ancora svelati.



Nella prima opera hanno recitato Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner e Rob Morgan. La nuova pellicola, diretta ancora una volta da Finn, uscirà ad ottobre 2024.



Questa la sinossi di Smile:

Dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente. La dottoressa Rose Cotter viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che prende il sopravvento sulla sua vita, Rose sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà.