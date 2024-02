Estranei (All Of Us Strangers): online una featurette in italiano

News





14/02/2024 |

La Searchlight Pictures Italia ha pubblicato una featurette di Estranei (All Of Us Strangers), drama movie diretto da Andrew Haigh. Il regista, per questo film, che è stato presentato ad Alice nella Città, ha lavorato con un cast principale che comprende Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell e Claire Foy.



La sceneggiatura di Estranei (All Of Us Strangers) è stata curata dallo stesso Haigh e Taichi Yamada.



L'arrivo nelle sale di Estranei (All Of Us Strangers) è previsto per il 29 febbraio 2024.



Sinossi:

Uno sceneggiatore che, dopo aver incontrato un suo vicino, viene portato nella casa della sua infanzia dove scopre che i genitori, creduti morti da tempo, sono ancora vivi.