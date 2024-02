I Tre Moschettieri: Milady: pubblicato online uno spot italiano

News





14/02/2024 |

Da oggi la Notorious Pictures porta nelle sale I Tre Moschettieri: Milady e, per ricordare il debutto del film, ha rilasciato uno spot italiano. La pellicola è diretta da Martin Bourboulon ed ha un cast eccezionale composto da Eva Green, Vincent Cassel, Louis Garrell, Pio Marmaï, François Civil e Roman Duris.



Sotto alla sinossi trovate la clip!



Sinossi:

Constance viene rapita sotto gli occhi di D’Artagnan. In una frenetica ricerca per salvarla, il giovane moschettiere è costretto a unire le sue forze con quelle della misteriosa Milady de Winter. Mentre il Re è in balia del cardinale Richelieu, D’Artagnan e i Moschettieri sono l’ultimo baluardo prima del caos. Ma, con la Francia che rischia di essere messa a ferro e fuoco, il destino li porterà davanti a una scelta: sacrificheranno coloro che amano per portare a termine la loro missione?