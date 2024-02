Force of Nature: Oltre l'inganno: il trailer italiano del film con Eric Bana

News





14/02/2024 |

La Notorious Pictures ha diffuso il trailer ufficiale italiano di Force of Nature: Oltre l'inganno, pellicola diretta da Robert Connelly che ha curato la sceneggiatura con Jane Harper.



Al centro della scena troviamo Eric Bana nella parte di un agente federale alla ricerca di una donna scomparsa. Con l'attore recita anche Jeremy Lindsay Taylor.



Force of Nature: Oltre l'inganno non ha ancora una data di uscita e nel frattempo vi lasciamo al trailer!



Sinossi:

Cinque donne partecipano ad un’escursione, ma solo quattro tornano. L’agente federale Aron Falk indaga sulla scomparsa, scoprendo segreti e tradimenti tra le escursioniste, cercando disperatamente la verità. Chi sta mentendo?