Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero: il secondo trailer internazionale è online

14/02/2024

A poco più di un mese dal primo trailer, la Warner Bros. Pictures ha diffuso un'altra clip di presentazione di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, nuovo capitolo appartenente al Monsterverse cinematografico della Legendary Pictures. Alla regia della pellicola troviamo ancora una volta Adam Wingard che ha curato la sceneggiatura con Terry Rossio, Simon Barrett e Jeremy Slater da una storia di Rossio, Wingard e Barrett, basato sul personaggio "Godzilla" di proprietà e creato da TOHO Co., Ltd.. Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni e Brian Rogers, mentre i produttori esecutivi sono Wingard, Jen Conroy, Jay Ashenfelter, Yoshimitsu Banno, Kenji Okuhira.



Il cast comprende Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen.



Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero uscirà solo al cinema dal 2024. Vi lasciamo al trailer!



Sinossi:

L'epica battaglia continua! Il Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures dà seguito allo scontro esplosivo di "Godzilla vs. Kong" con una nuovissima avventura che vedrà l'onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza... e la nostra. "Godzilla e Kong - Il nuovo Impero" approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all'umanità.