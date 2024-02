Sylvester Stallone sarà il protagonista del thriller The Epiphany

News





15/02/2024 |

La città di Philadelphia, storico paesaggio vissuto da Rocky Balboa nel famoso allenamento in cui lo vediamo salire i gradini della scalinata, tornerà al centro di una pellicola che vedrà protagonista Sylvester Stallone. L’attore reciterà infatti in The Epiphany, opera che lo vedrà vestire i panni di un poliziotto ormai prossimo al ritiro che farà squadra con un giovane agente, in passato sacerdote, con l’obiettivo di fermare uno spietato serial killer. A riportare la notizia è stato il portale Deadline.



La regia è affidata a Will Eubank, regista dell’ultimo Paranormal Activity, che ha lavorato su una sceneggiatura curata da Katie Lovejoy e Russell Sommer. La produzione partirà entro la fine dell’estate a Philadelphia.



Stallone e Braden Aftergood produrranno la pellicola attraverso la Balboa Productions mentre Stuart Ford sarà il produttore esecutivo per conto della AGC Studios.

Tornando al cast nelle prossime settimane verranno annunciati nuovi attori che affiancheranno Sylvester Stallone.