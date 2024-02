Joker: Folie à Deux: il regista Todd Phillips pubblica nuove foto del film

News





15/02/2024 |

A distanza di un mese e mezzo dall'ultima foto pubblicata, Todd Phillips è tornato a regalarci alcuni scatti di Joker: Folie à Deux e lo ha fatto in occasione della giornata di ieri, quella di San Valentino. Nelle immagini in questione possiamo vedere alcuni intensi momenti vissuti da Joker e Harley Quinn. Ma nel post rilasciato su Instagram, accompagnato dal messaggio "Hoping your day is full of love", oltre a ribadire la data di uscita americana (10 ottobre), nei commenti apre alla possibilità di vedere un primo antipasto (teaser) ad aprile.



Il Premio Oscar Joaquin Phoenix interpreta ancora una volta il protagonista Arthur Fleck mentre la parte di Harley Quinn è stata affidata a Lady Gaga.



Dell'opera, che avrà anche l'impronta del musical, non sono stati ancora rilasciati tanti dettagli ma parte del film sarà ambientata all’interno dell’Arkham Asylum, uno dei luoghi chiave della storia dei nemici di Batman. Come recita il titolo, la pellicola dovrebbe ancora una volta esplorare il conflitto interiore vissuto dal protagonista.



Oltre a Joaquin Phoenix troviamo nel cast Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey.



Phillips ha scritto la sceneggiatura assieme a Scott Silver. L'uscita italiana è prevista per il 4 ottobre.