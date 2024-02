Marvel: ecco le date di uscita di Thunderbolts e Fantastic Four

News





15/02/2024 |

Arrivano novità sulle date di uscita di due prossime pellicole dei Marvel Studios. Stiamo parlando di Thunderbolts, che farà il suo debutto il 2 maggio 2025, e di Fantastic Four, che vedrà l’arrivo nelle sale il 25 luglio 2025.



Se Thunderbolts è un inedito cinematografico, Fantastic Four è invece l’ennesimo reboot del cinecomic che presto partirà in produzione con un cast fresco di annuncio: nel film reciteranno Pedro Pascal come Reed Richards, Vanessa Kirby nella parte di Sue Storm, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm ed Ebon Moss-Bachrach nella parte di Ben Grimm. Matt Shakman di Wandavision è il regista di questa pellicola la cui sceneggiatura è stata curata da Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Già nel 2005, e successivamente nel 2015, la Marvel aveva portato la pellicola nelle sale con la regia prima di Tim Story e poi di Josh Trank.



Tornando a Thunderbolts, la regia è di Jake Schreier e vede protagonisti Florence Pugh, Harrison Ford, Geraldine Viswanathan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell e Hannah John-Kamen.