Masters of the Universe: sarà Travis Knight a dirigere il film!

News





15/02/2024 |

Il progetto cinematografico legato alla realizzazione di Masters of the Universe ha trovato il suo regista e di conseguenza prova a ripartire dopo un lungo periodo di incertezze. L’adattamento, che sarà sviluppato per conto di Amazon Studios, sarà diretto da Travis Knight che in carriera è stato il regista di due pellicole: Kubo e la Spada Magica e Bumblebee. E per questo film Knight sarà supportato da Chris Butler, lo sceneggiatore che ha lavorato assieme a lui proprio per il già citato Kubo e che si occuperà di riscrivere lo script in passato realizzato da David Callaham e Adam Nee.



Masters of the Universe sarà prodotto da Todd Black della Escape Artists e da Jason Blumenthal, insieme a loro troviamo anche Robbie Brenner della Mattel.



Da anni ormai circola la voce di poter vedere realizzato un film legato alla storia del Principe Adam, il guardiano di Eternia che grazie alla sua spada magica riesce a trasformarsi in He-Man, ovvero l’uomo più forte di tutto l’universo. Il progetto è passato nelle mani della Sony prima di finire prima in quelle di Netflix e poi di Amazon MGM e chissà se si riuscirà ad arrivare a dama...