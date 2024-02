Sophie Turner reciterà nel thriller Trust

News





15/02/2024

Dopo l’exploit arrivato grazie alla lunga apparizione all’interno della fortunatissima serie Il Trono di Spade, il mondo del cinema ha spalancato a Sophie Turner anche le porte dei cinecomic e proprio in questo contesto ha interpretato in passato Jean Grey nella saga degli X-Men.

Da quel momento l’attrice si è dedicata a diversi generi cinematografici e anche ad alcune serie tv, un percorso trasversale che l’ha portata a calarsi nei panni di diversi personaggi.



Nel frattempo la sua agenda si è arricchita di un nuovo impegno dal titolo Trust, ovvero un thriller psicologico che sarà diretto da Carlson Young e che ha visto la Republic Pictures acquisirne i diritti.



Gigi Levangie ha curato la sceneggiatura e al momento non sono stati rivelati i dettagli legati alla trama.



Trust non sarà l’unico film che vedrà impegnata presto la Turner, già ingaggiata per The Dreadful, horror movie di Natasha Kermani.