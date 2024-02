Michelle Yeoh sarà protagonista del thriller The Mother

News





15/02/2024 |

L’attrice Premio Oscar Michelle Yeoh è stata scritturata per recitare come protagonista all’interno del thriller movie dal titolo The Mother. Il film sarà diretto da Melanie Laurent e vedrà l’attrice interpretare Ann, una madre imprenditrice che cerca di sfruttare al meglio la sua nuova vita in America per la sua famiglia. Quando i suoi due figli adolescenti finiscono però nei guai, entrando in un giro di criminali a causa di un poliziotto corrotto di Boston, Ann non ha altra scelta che riaccendere il suo passato e non fermarsi davanti a nulla finché non saranno al sicuro.

Basil Iwanyk ed Erica Lee produrranno il film attraverso la Thunder Road, insieme ad Arthur Sarkissian e John Schramm. Start Ford sarà il produttore esecutivo.



Le riprese di The Mother partiranno durante l’estate 2024.



La Yeoh ha recitato nel 2023 nel film Assassinio a Venezia diretto da Kenneth Branagh.