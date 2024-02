Sugar Bandits: Will Smith sarà il protagonista dell'adattamento di Devils in Exile

News





15/02/2024 |

In attesa di vederlo all’interno del quarto capitolo di Bad Boys, Will Smith lavorerà ad un crime thriller dal titolo Sugar Bandits. Del film ancora non conosciamo la trama, sappiamo però che si tratta dell’adattamento cinematografico di Devils in Exile, romanzo scritto da Chuck Hogan. AGC Studios finanzierà il film che al momento non ha ancora un regista. Lo stesso Hogan si è occupato di curare la sceneggiatura adattando il suo romanzo.



Il libro si concentra su Neal Maven, residente a Boston, che torna dalla guerra in Iraq con poche prospettive di lavoro e si allea con altri soldati per rubare agli spacciatori locali.



Da tempo si parla della possibilità di adattare per il grande schermo Sugar Bandits, in passato finito tra le mani della Universal Pictures che aveva affidato la regia a Joe Carnahan.



Will Smith ha recitato nel 2022 in Emancipation – Oltre la Libertà e tra i progetti presenti nella sua agenda spicca anche il sequel de Io Sono Leggenda.