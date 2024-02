The Fantastic Four: definito il cast del reboot Marvel

News





15/02/2024 |

Dopo tante voci, indiscrezioni e mezze conferme ecco arrivare l'annuncio che svela il cast del reboot di The Fantastic Four. La Marvel ha infatti scelto gli attori e l'attrice che andranno interpretare i quattro eroi e stiamo parlando di Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn.



Andando nel dettaglio Pascal sarà Mr. Fantastic, Kirby sarà la Donna Invisibile, Joseph Quinn vestirà i panni dell'Uomo Torcia e Moss-Bachrach sarà invece la Cosa.



The Fantastic Four sarà diretto da Matt Shakman ed ha una sceneggiatura scritta come bozza da Jeff Kaplan e Ian Springer. Jeff Springer, che ha curato lo script di Avatar: La Via dell'Acqua sta lavorando ad una nuova versione della sceneggiatura.



La Marvel, dunque, per la quarta volta nella sua storia scommette sul cinecomic dopo il film del 1994 ma soprattutto dopo i due titoli del 2005, curato da Tim Story, e del 2015 diretto da Josh Trank.