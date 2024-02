Ridley Scott in trattative per dirigere il biopic dedicato ai Bee Gees

News





16/02/2024 |

Dopo la pellicola Bob Marley: One Love, la Paramount Pictures ha deciso di mettere in cantiere una nuova opera sempre ispirata dal mondo della musica. Lo studio svilupperà infatti il film su uno storico gruppo musicale, ovvero i Bee Gees, ed il progetto, come riportato da Deadline, potrebbe essere diretto da Ridley Scott. Il regista, infatti, è entrato ufficialmente in trattative con la produzione per dirigere il biopic e sarà anche il produttore con Michael Pruss della Scott Free, con Graham King della GK Films e con Stacey Snider.



La Paramount Pictures distribuirà il film in tutto il mondo con Barry Gibb che sarà il produttore esecutivo. La sceneggiatura del film sui Bee Gees sarà scritta da John Logan.



Per Scott, nel caso in cui l’accordo dovesse andare a buon fine, si tratterà di un inedito cinematografico. Il regista ultimamente si è dedicato a pellicole storiche, come Napoleon, a pellicole legate ad alcuni casi più dibattuti nel recente passato, come House of Gucci, passando anche per action movie come The Last Duel. Inoltre il regista sta completando il tanto atteso secondo capitolo de Il Gladiatore.