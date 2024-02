Twinless: Dylan OBrien sarà il protagonista del film di James Sweeney

News





16/02/2024 |

Dylan O’Brien è pronto per tornare sul set. L’attore, che in passato ha recitato nella fortunata serie tv Teen Wolf, sarà il protagonista di Twinless, dark comedy che sarà diretta da James Sweeney. Lo stesso regista sarà anche lo sceneggiatore e reciterà all’interno del film. La produzione è in corso con Portland che sta ospitando le riprese. O’Brien sarà anche il produttore esecutivo.



La storia del film racconta due ragazzi che si incontreranno all’interno di un gruppo di sostegno dopo che entrambi hanno perso il loro gemello. Tra i due scatterà un forte legame.



Il film sarà finanziato dalla Three Point Capital con Ali Jazayeri, David Gendron e Liz Destro che saranno i produttori esecutivi. Twinless sarà prodotto da David Permut della Permut Presentations.



Dylan O’Brien ha recitato ultimamente in Ponyboi, pellicola che lo vede interpretare un criminale locale.