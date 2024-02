Fountain of Youth: arrivano novità sul cast di Guy Ritchie

News





16/02/2024 |

Un nuovo attore è entrato a far parte del cast di Fountain of Youth. Nel film reciterà anche Laz Alonso, attore visto in The Boys. Il lungometraggio è curato dalla Skydance e dalla Apple Original Films e sarà diretto da Guy Ritchie. La Apple, la Skydance, la Vinson Films e la Project X Entertainment si occuperanno della produzione.



Alonso raggiunge così un cast principale composto da John Krasinski, Natalie Portman, Eiza Gonzalez e Domhnall Gleeson.



Scritta da James Vanderbilt, la pellicola segue la storia di due fratelli separati (Krasinski e Portman) che faranno squadra nel tentativo di rubare la mitologica Fontana della Giovinezza. Per cercare di riuscire nel colpo, dovranno usare tutta la loro conoscenza della storia con lo scopo di seguire gli indizi in un'avventura epica che cambierà le loro vite e forse li porterà all'immortalità.



Guy Ritchie nel 2023 ha diretto Operation Fortune: Ruse de Guerre e The Covenant. Due, invece, i progetti in fase di sviluppo: The Gentlemen e The Ministry of Ungentlemanly Warfare.