Greenland: ad aprile partiranno le riprese del sequel con Gerard Butler e Morena Baccarin

16/02/2024

A distanza di quattro anni dall’uscita di Greenland, prepariamoci al suo sequel dal titolo Greenland: Migration. E nel film ritorneranno le colonne portanti dell’opera originale: dal regista Roman Waugh ai due protagonisti Gerard Butler e Morena Baccarin. La produzione partirà il prossimo aprile nel Regno Unito.



Chris Sparling e Mitchell Lafortune hanno scritto la sceneggiatura con la storia che vedrà la famiglia Garrity costretta ad abbandonare il proprio bunker dopo l’arrivo della cometa Clarke che ha decimato la Terra. La famiglia sarà costretta a mettersi in viaggio attraverso le terre ormai desolate dell’Europa per trovare una nuova abitazione.



Della produzione si occuperanno Basil Iwanyk ed Erica Lee della Thunder Road Pictures, Sébastien Raybaud e John Zois della Anton, Butler e Alan Siegel della G-BASE e Brendon Boyea della CineMachine. I produttori esecutivi saranno Robert Simonds, Noah Fogelson e Sam Brown per conto della STX Entertainment, Ric Roman Waugh della CineMachine e Chris Sparling.