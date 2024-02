Past Lives: online la scena dal titolo Giostra

News





17/02/2024 |

La Lucky Red ha rilasciato una nuova scena di Past Lives, la pellicola di Celine Song acclamata al Sundance e alla Berlinale, e presentata in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma. Il film si è aggiudicato le nomination nelle principali categorie dei Golden Globe: Miglior Film, Miglior Film Straniero, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Attrice Protagonista. L'opera è inoltre candidata all'Oscar come Miglior Film e Miglior Sceneggiatura Originale.



Recitano nel film Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro.



La pellicola è attualmente nelle nostre sale.



Sinossi:

Ispirato da una vicenda accaduta alla regista, il film racconta la storia di Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), due amici d'infanzia profondamente legati che si separano quando la famiglia di Nora dalla Corea del Sud emigra in Canada. Due decenni dopo si ritrovano a New York, dove vivono una settimana cruciale in cui si confrontano sul destino, l’amore e le scelte che segnano il corso della vita, in una storia d’amore moderna e straziante.