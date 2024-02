Emma e il Giaguaro Nero: in rete la scena Ci sono i bracconieri!

News





17/02/2024 |

La 01Distribution ha pubblicato una clip di Emma e il Giaguaro Nero, la pellicola di Gilles de Maistre che racconta dell'incredibile storia tra una bambina ed un giaguaro all'interno della Foresta Amazzonica.



All'interno dell'opera recitano Emily Bett Rickards, Lumi Pollack, Paul Greene, Wayne Baker, Kelly Hope Taylor, Lucrezia Pini.



Sotto alla sinossi trovate la scena! L'uscita è prevista per il 22 febbraio.



Sinossi:

Crescere nella foresta amazzonica ha regalato a Emma la più rara delle amicizie: un cucciolo di giaguaro di nome Hope. Quando un tragico evento costringe Emma a lasciare Hope per New York, il suo unico desiderio è tornare nella foresta pluviale e dal suo cucciolo. Trascorsi alcuni anni nella Grande Mela e abituatasi alla vita di città, Emma scopre che il suo villaggio d'infanzia è minacciato dai trafficanti di animali e decide che deve tornare in Amazzonia dal suo amato giaguaro. Intraprende così un viaggio per ricongiungersi con Hope e salvarla da coloro che cercano di distruggere la foresta pluviale e la sua fauna selvatica.