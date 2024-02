50lbs of Pressure: Luke Evans al centro del trailer di questo thriller movie

News





17/02/2024

Una storia di vendetta e redenzione è al centro di 5lbs of Pressure, il thriller movie diretto da Phil Allocco e scritto dallo stessa regista che ha diretto un cast principale composto da Luke Evans, Rory Culkin ed Alex Pettyfer.



La Lionsgate ha rilasciato il trailer ufficiale della pellicola che arriverà nelle sale americane a partire dal prossimo 8 marzo. Nel film recitano anche Zac Adams, Rudy Pankow, Stephanie Leonidas, Savannah Steyn e Lorraine Burroughs.



Questa la sinossi:

In questo avvincente thriller d'azione, Adam (Luke Evans), un ex detenuto tornato nel suo vecchio quartiere dopo aver scontato una pena di 16 anni per omicidio, percorre un difficile cammino di perdono verso il figlio che è cresciuto senza di lui, mentre l'amaro, volubile fratello del giovane che ha ucciso si profila sullo sfondo. Nel frattempo, Mike (Rory Culkin), stufo di eseguire gli ordini di suo zio spacciatore (Alex Pettyfer), desidera disperatamente lasciarsi alle spalle la sua sordida vita. Quando le strade di Adam e Mike convergono, il destino inevitabile lascerà il posto alla violenza... e ad un ultimo, fugace tentativo di redenzione.