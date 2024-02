La Sony Pictures svilupperà Materialists, la nuova opera di Celine Song

News





19/02/2024 |

La Sony Pictures ha deciso di sviluppare la nuova pellicola di Celine Song, intitolata Materialists. Un nuovo progetto cinematografico per l’attrice di Past Lives, da quello che riporta Deadline una commedia romantica che potrebbe avere un cast di assoluto livello. In trattative per recitare nel film, infatti, troviamo Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal.



Christine Vachon e Pam Koffler della Killer Films sono i produttori di Past Lives mentre tra gli sviluppatori troviamo anche David Hinojosa della 2AM. La Song ha anche curato la sceneggiatura di Materialist e sarà tra le produttrici. Come riportato dal portale, la produzione dovrebbe partire durante il corso della prossima primavera.



La trama non è stata rivelata dalla produzione, quello che sappiamo è che il personaggio della Johnson è una matchmaker professionista che viene coinvolta in una relazione con un uomo ricco. Nonostante questa avventura sentimentale, la donna si accorge di nutrire ancora sentimenti per il suo ex fidanzato. La Song ha anche curato la sceneggiatura.