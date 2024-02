Box Office Italia: Past Lives di Celine Song al comando della classifica

News





19/02/2024 |

Alla sua prima settimana nelle sale italiane, Past Lives di Celine Song si è preso il primo posto della classifica box office, togliendo il primato a Povere Creature!. L'opera ha incassato al suo esordio 854.526 euro mentre il film di Yorgos Lanthimos ha portato via 642.833 euro, superando i sette milioni totali. Buono anche il debutto di Madame Web, cinecomic di S.J. Clarkson con Dakota Johnson che ha esordito al terzo posto incassando 622.145 euro. Un risultato, quello raggiunto dal cinecomic, che gli ha permesso di resistere anche all'arrivo nei cinema di Romeo è Giulietta, opera di Giovanni Veronesi che al suo esordio ha incassato 544.929 euro. Ad un mese di distanza dalla sua uscita italiana, è precipitato al quinto posto Tutti Tranne Te di Will Gluck (432.109 euro) mentre ha esordito in sesta posizione Finalmente l'Alba, diretto da Saverio Costanzo, che ha incassato 209.839 euro.