Box Office USA: Bob Marley: One Love guadagna il primo posto

La classifica box office americana ha un nuovo padrone. Al comando, al suo debutto ufficiale nelle sale, troviamo Bob Marley: One Love, biopic diretto da Reinaldo Marcus Green ed interpretato da Kingsley Ben-Adir che ha incassato all’esordio 33.200.000 dollari. Alle sue spalle troviamo invece Madame Web, film al debutto di S.J. Clarkson, che ha dimostrato ancora una volta l’ottimo feeling tra il pubblico americano e i cinecomic: l’opera ha portato via 17.600.000 dollari. Dalla prima, alla terza posizione è scivolato invece Argylle - La Super Spia di Matthew Vaughn che ha incassato 17.600.000 dollari mentre in quarta posizione ecco ancora una volta Il Volo con 5.000.000 dollari di incasso: il film di Benjamin Renner e Guylo Homsy è da 9 settimane nella top sei. Chiudiamo, infine, con le ultime due posizioni dove troviamo The Beekeeper di David Ayer (3.907.000 dollari) e Tutti Tranne Te di Will Gluck (2.825.000 dollari).