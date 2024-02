Save the Green Planet: Yorgos Lanthimos dirigerà il remake del film sudcoreano

News





19/02/2024 |

Dopo il grande successo ottenuto da Povere Creature!, Yorgos Lanthimos è pronto per un nuovo progetto cinematografico. Il regista tornerà dietro alla macchina da presa per Save the Green Planet, remake della fantasy-comedy sudcoreana. A riportare la notizia è stato il portale Variety.



Secondo le prime informazioni Lanthimos si aspetta di far partire le riprese nel Regno Unito e poi a New York la prossima estate.



Ed Guiney ed Andrew Lowe della Element Pictures produrranno il film con la Square Peg di Ari Aster e CJ ENM. Per Lanthimos e la Element Pictures si tratta della sesta collaborazione. Il progetto altro non è che un'eccentrica commedia nera che coinvolge un giovane disilluso che cattura e tortura un uomo d'affari che crede faccia parte di un'invasione aliena. Segue uno scontro d'ingegno tra il rapitore, la sua devota fidanzata, l'uomo d'affari e un investigatore privato. Il cast non è stato ancora definito.



Il film originale è stato diretto da Jang Joon-hwan nel 2003.