May December: online il trailer del film di Todd Haynes

19/02/2024 |

A partire dal prossimo 21 marzo la Lucky Red porterà nelle sale May December, il film di Todd Haynes presentato in anteprima al Festival di Cannes e candidato agli Oscar 2024 per la miglior sceneggiatura originale. Lo studio ha rilasciato il suo primo trailer italiano ed ha definito così l'opera: Todd Haynes porta sullo schermo uno scandalo americano, riuscendo ad essere allo stesso tempo divertente e affascinante.



Protagoniste della pellicola sono Natalie Portman e Julianne Moore e ad affiancarle troviamo Charles Melton.



Sotto alla sinossi trovate il trailer!



Sinossi:

Una famosa attrice è intenzionata a realizzare un film sulla storia vera di una coppia, la cui relazione clandestina aveva infiammato la stampa scandalistica e sconvolto gli Stati Uniti vent’anni prima. Per prepararsi al suo nuovo ruolo, entrerà nella loro vita rischiando di metterla in crisi.