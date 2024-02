In The Hands of Dante: Martin Scorsese avrà un piccolo ruolo nel film di Julian Schnabel

News





20/02/2024 |

Martin Scorsese ha segnato sulla sua agenda un nuovo progetto. Attenzione, non si tratta di una pellicola da regista ma di un ruolo vero e proprio che Scorsese avrà all’interno di In The Hands of Dante, opera di Julian Schnabel dove interpreterà un anziano saggio che influenza Dante Alighieri mentre scrive “La Divina Commedia”.



Spesso Martin Scorsese ha fatto la sua apparizione con dei piccoli ruoli all’interno di alcune pellicole ma in altre occasioni ha avuto modo di lasciare un vero e proprio contributo come quando recitò nei panni di Vincent Van Gogh nella pellicola Sogni di Akira Kurosawa.



Tornando al film In The Hands of Dante, Schnabel ha raccontando che quello è stato affidato a Scorsese “è un ruolo brillante ed importante, non potrete distogliere lo sguardo da lui”.