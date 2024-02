The Beatles: ecco il progetto cinematografico diretto da Sam Mendes

News





20/02/2024 |

Sam Mendes farà squadra con la Sony Pictures Entertainment per The Beatles, quattro pellicole per il cinema dedicata al supergruppo inglese. Ogni pellicola verrà realizzata secondo la prospettiva di ognuno dei componenti della storica band.



Il progetto arriva dunque a più di cinquant’anni dallo scioglimento dei Beatles e a quarant’anni dalla scomparsa di John Lennon. Dietro a tutto questo troviamo la Apple Corps, Paul McCartney, Ringo Starr e le famiglia di Lennon e George Harrison che mettono a disposizione la vita completa dei Fab Four e i diritti musicali per la realizzazione della sceneggiatura. Sarà Mendes, dunque, a dirigere le quattro pellicole con l’obiettivo di ricostruire la storia dei Beatles.



Il progetto dovrebbe vedere la luce nel 2027 con una distribuzione mondiale. Non è chiaro ancora quando partirà la produzione.