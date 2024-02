Mickey 17: slitta al 2025 l'uscita del film con Robert Pattinson

News





21/02/2024

La Warner Bros. Pictures ha deciso di modificare la data di uscita di Mickey 17. L’opera, inizialmente fissata con la sua uscita al 29 marzo 2024, uscirà invece il 31 gennaio 2025. Il motivo, come riporta Variety, è riconducibile al bisogno di tempo da parte della produzione di completare il progetto, rallentato a causa degli scioperi dello scorso anno.



Il film è diretto da Bong Joon Ho, tornato dietro alla macchina da presa dopo Parasite. Il regista ha anche curato la sceneggiatura, adattando il romanzo omonimo di Edward Ashton. Bong Joon Ho è anche il produttore.



Protagonista del film sarà Robert Pattinson, inserito in un cast principale che comprende anche Toni Collette, Steven Yeun, Mark Ruffalo e Naomi Ackie. Dooho Choi della Kate Street Picture Company e Dede Gardner e Jeremy Kleiner della Plan B sono i produttori della pellicola.



Il romanzo racconta la storia di Mickey, una sorta di mercenario impiegato per le missioni più pericolose, ultima quella di colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim. Ogni volta che muore, Mickey viene riportato in vita con il mantenimento di tutti i ricordi e questo lo porterà ad indagare cosa si nasconde dietro il suo incarico.