Venom 3: novità sul cast del film con Tom Hardy

21/02/2024 |

Il terzo capitolo di Venom sta pian piano prendendo forma, con il cast che ha aggiunto una nuova attrice: nella pellicola reciterà infatti Clark Backo, attrice conosciuta per la sua apparizione nella serie firmata Apple TV+ The Changeling e per Letterkenny. Il terzo atto del cinecomic con protagonista Tom Hardy arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 8 novembre e vedrà recitare al suo interno anche Juno Temple e Chiwetel Ejiofor. Tranne che per quello di Hardy, i ruoli delle altre tre star non sono stati ancora svelati dalla produzione.



Venom 3 sarà diretto da Kelly Marcel, al suo debutto ufficiale dietro alla macchina da presa. La regista ha anche curato con Tom Hardy la sceneggiatura di questo atteso terzo atto, proseguendo la collaborazione nata nei primi due film, inoltre la Marcel sarà anche la produttrice con Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal ed Hutch Parker.



Entrambi i primi due capitoli di Venom hanno avuto un ottimo impatto al botteghino: il primo, uscito nel 2018, ha incassato 856 milioni di dollari, il secondo nel 2021, dunque in piena pandemia, 506 milioni di dollari.