Save the Green Planet: Emma Stone in trattative per recitare nel film

21/02/2024 |

Pochi giorni fa è stato annunciato il nuovo progetto cinematografico del regista di Povere Creature!, Yorgos Lanthimos. Quest'ultimo dirigerà Save the Green Planet, remake della fantasy-comedy sudcoreana. Ed il regista potrebbe tornare a lavorare con Emma Stone che, come riporta Variety, è entrata in trattative per recitare nella pellicola in quello che viene definito in gergo supporting role.



Secondo le prime informazioni Lanthimos si aspetta di far partire le riprese nel Regno Unito e poi a New York la prossima estate.



Ed Guiney ed Andrew Lowe della Element Pictures produrranno il film con la Square Peg di Ari Aster e CJ ENM. Per Lanthimos e la Element Pictures si tratta della sesta collaborazione. Il progetto altro non è che un'eccentrica commedia nera che coinvolge un giovane disilluso che cattura e tortura un uomo d'affari che crede faccia parte di un'invasione aliena. Segue uno scontro d'ingegno tra il rapitore, la sua devota fidanzata, l'uomo d'affari e un investigatore privato. Il cast non è stato ancora definito.



Il film originale è stato diretto da Jang Joon-hwan nel 2003.