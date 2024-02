Ella McCay: Rebecca Hall sarà la protagonista del film di James L. Brooks

News





21/02/2024 |

Rebecca Hall, l’attrice di Godzilla vs Kong e di The Night House, è entrata a far parte di Ella McCay, progetto cinematografico sviluppato dalla 20th Century Fox e che sarà diretto da James L. Brooks. La Hall raggiunge un cast principale già ampiamente formato e che comprende Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Ayo Edebiri, Albert Brooks, Kumail Nanjiani, Jack Lowden e Spike Fearn.



Il film seguirà le vicende di una giovane politica idealista che si destreggia tra problemi familiari e una vita lavorativa impegnativa mentre si prepara a prendere il posto del suo mentore, il governatore in carica da lungo tempo dello stato.



Brooks sarà anche il produttore con Julie Ansell e Richard Sakai attraverso la loro Gracie Films. Seth Meier sarà il produttore esecutivo.