Challengers: in rete il secondo trailer italiano del film di Luca Guadagnino

21/02/2024 |

Ad otto mesi di distanza dal primo trailer, ecco il secondo trailer ufficiale italiano di Challengers, la pellicola di Luca Guadagnino, regista di Suspiria, Chiamami col tuo Nome e Bones and All. Il regista ha lavorato su una sceneggiatura curata da Justin Kuritzkes ed ha diretto un cast che vede al centro della scena Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor.



I produttori di Challengers sono Amy Pascal, Guadagnino, Zendaya e Rachel O'Connor, con Bernard Bellew in veste di produttore esecutivo. Il film uscirà nelle sale italiane il 24 aprile 2024, e sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures.



Sotto alla sinossi trovate il trailer!



Sinossi:

Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist – West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor – The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.