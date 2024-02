Jurassic World: Gareth Edwards dirigerà il nuovo film del franchise

News

21/02/2024 |

La scorsa settimana il nome di David Leitch era stato affiancato al novo film legato al franchise di Jurassic World. Ma le trattative tra le parti non sono andate a buon fine, con la produzione che si è messa dunque alla ricerca di un nuovo nome al quale affidare il timone del film e il regista individuato è Gareth Edwards.



Per Edwards si tratterà dunque del quinto film da regista in carriera, dopo Monsters, Godilla, Rogue One: A Star Wars Story e The Creator.



Il nuovo Jurassic World dovrebbe segnare l’inizio di nuove avventura e attori come Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, così come Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill della saga di Jurassic Park, non faranno il loro ritorno. Il film vedrà come produttore esecutivo Steven Spielberg tramite la sua Amblin Entertainment: tra i produttori troviamo Frank Marshall e Patrick Crowley e David Leitch e Kelly McCormick della 87North.

La sceneggiatura del nuovosarà scritta da David Koepp.