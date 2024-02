Alex Garland pronto per tornare dietro la macchina da presa. Novità sul cast del suo prossimo film

News





22/02/2024 |

Alex Garland, regista che in carriera ha diretto cinque film, compreso l'interessante Civil War in uscita negli USA il prossimo 12 aprile, ha accettato di dirigere un nuovo progetto cinematografico che curerà con Ray Mendoza. E per i due, che scriveranno insieme la sceneggiatura, sarà di fatto la seconda collaborazione proprio dopo Civil War.



Del film in questione non si conoscono titolo e trama, come riporta Deadline stiamo parlando però di un war movie con un cast che sta già prendendo forma. Il portale ha svelato che nel film reciterà Joseph Quinn, attore annunciato anche per il cinecomic Marvel I Fantastici Quattro. Insieme a Quinn, nel cast troviamo anche Charles Melton.



Della produzione del film si occuperanno Andrew Macdonald ed Allon Reich della DNA.