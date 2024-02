Ballerina: lo spin-off di John Wick uscirà nel 2025

News





22/02/2024 |

Sono diversi mesi che si parla di Ballerina, il tanto atteso spin-off del mondo di John Wick. La produzione sta lavorando per completare la pellicola che sarebbe dovuta uscire nel 2024, anche se la Lionsgate ha deciso ora per un cambio di rotta totale, spostando il suo debutto al 6 giugno 2025.



La motivazione dello spostamento è da identificare nella volontà della produzione e del regista di aggiungere ulteriori scene all'opera. E così la decisione è stata presa da Chad Stahelsny che supervisiona il franchise di John Wick, con Basil Iwanyk ed Erica Lee della Thunder Road ed ovviamente con il regista Len Wiseman.



Ballerina segue le vicende di un’abile assassina addestrata come nelle tradizioni della Ruska Roma. Con Ana de Armas nella parte della protagonista, il resto del cast comprende anche Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus, con Ian McShane e Keanu Reeves,



Ballerina è scritto da Shay Hatten ed è basato sui personaggi creati da Derek Kolstad.