Il Corvo: cambia la data di uscita del remake della Lionsgate

22/02/2024

In una sorta di ricollocazione delle prossime pellicole sul calendario, la Lionsgate ha deciso di cambiare la data di uscita anche del remake de Il Corvo. Il film arriverà nei cinema a partire dal 7 giugno 2024 e c’è tanta attesa per questa opera che uscirà a distanza di trent’anni dalla famosa opera che ha visto protagonista il compianto Brandon Lee.



Questa volta al centro della scena troviamo Bill Skarsgard: l’attore interpreta Eric Draven un uomo che perderà la vita, insieme alla sua ragazza Shelly, a causa di alcuni criminali. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric decide di cercare una vendetta spietata sui loro assassini, attraversando il mondo dei vivi e dei morti per rimettere a posto le cose sbagliate.



Il Corvo è diretto da Rupert Sanders ed ha un cast che comprende Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger. La sceneggiatura è stata scritta da Zach Baylin e Will Schneider mentre della produzione si occupano Victor Hadida, Molly Hassell, John Jencks, Samuel Hadida ed Edward R. Pressman.