Borderlands: online il primo trailer italiano!

22/02/2024 |

La Eagle Pictures ha rilasciato il primo trailer italiano di Borderlands.

Il film è prodotto da Avi ed Ari Arad insieme alla Picturestart di Erik Feig. Craig Mazin, che ha vinto l'Emmy Awards per la sceneggiatura della serie tv Chernobyl, ha scritto la storia del film. Protagonista della pellicola sarà Cate Blanchett, scelta per recitare nella parte di Lilith, una ladra leggendaria dotata di abilità magiche. Il cast comprende anche Kevin Hart, nella parte del super soldato Roland, Jack Black, nella parte del robot Claptrap, Jamie Lee Curtis, che sarà l’archeologa Tannis, Ariana Greenblatt, l’esperta di esplosivi Tiny Tina, Florian Munteanu, nel ruolo di Krieg protettore di Tiny Tina e Haley Bennett.



L'adattamento cinematografico del popolare videogioco è stato diretto da Eli Roth con Tim Miller impegnato nelle riprese aggiuntive.



Borderlands è un videogame sviluppato dalla Gearbox Software. L'uscita nelle nostre sale è prevista per il mese di agosto!



Sinossi:

Lilith (Blanchett), una famigerata cacciatrice di taglie dal passato misterioso, torna con riluttanza a casa sua, Pandora, il pianeta più caotico della galassia. La sua missione è trovare la figlia scomparsa di Atlas (Ramírez), il S.O.B. più potente dell'universo. Lilith forma un'alleanza inaspettata con una squadra di improbabili personaggi: Roland (Hart), un mercenario esperto in missione; Tiny Tina (Greenblatt), una feroce demolitrice preadolescente; Krieg (Munteanu), il protettore muscoloso di Tina; Tannis (Curtis), lo scienziato stravagante che ha visto di tutto; e Claptrap (Nero), un robot furbo. Insieme, questi improbabili eroi devono combattere una specie aliena e pericolosi banditi per scoprire uno dei segreti più esplosivi di Pandora. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più: l’uno per l’altro. Basato su uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi, benvenuto in BORDERLANDS.