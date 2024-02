Gary Dauberman svilupperà Ushers: film tratto dalla short story di Joe Hill

News





23/02/2024 |

La Screen Gems della Sony ha acquisito i diritti di Ushers, una short story, ancora non pubblicata, scritta da Joe Hill. Il racconto diventerà un film che sarà sviluppato e prodotto da Gary Dauberman con Zak Olkewicz che scriverà la sceneggiatura. Mia Maniscalco, presidente della Coin Operated, sarà tra i produttori. La notizia è stata riportata da Deadline.



La trama del film non è stata rivelata.



Gary Dauberman ha diretto due film in carriera: il regista nel 2019 ha realizzato il terzo capitolo del franchise horror Annabelle mentre nelle ultime settimane ha completato l’adattamento de Le Notti di Salem, tratto dal romanzo di Stephen King.