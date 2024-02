Tom Cruise reciterà nel nuovo film di Alejandro G. Iñárritu

News





23/02/2024 |

La Warner Bros. Pictures e la Legendary sono in trattative per acquisire un progetto cinematografico legato ad Alejandro G. Iñárritu. Il film, ancora senza un titolo ufficiale, vedrà come protagonista Tom Cruise e segnerà il ritorno ad un’opera in lingua inglese da parte del regista, nove anni dopo la realizzazione di The Revenant. A riportare la notizia è stato Deadline.



Il film è prodotto e diretto da Iñárritu con una sceneggiatura che ha scritto assieme a Sabina Berman, ad Alexander Dinelaris e Nicolas Giacobone. Tra i produttori troviamo anche Tom Cruise che ha stretto un accordo con la Warner Bros. Pictures lo scorso mese.



Deadline svela che Iñárritu ha incontrato diversi attori nelle ultime settimane e Tom Cruise è stato uno dei primi. Il progetto, basato su una storia originale del regista, è considerato top secret quindi non si conoscono i dettagtli.